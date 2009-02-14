رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: با مدیریت صحیح منابع آب و استفاده بهینه از آّب در بخش کشاورزی می توان اثرات کم آبی را در فصل زراعی کاهش داد.

وی همچنین بر حفظ جایگاه ویژه استان گیلان بر تولید برنج تاکید کرد و افزود: افزایش تولید برنج به عنوان یک محصول استراتژیک در شرایط کنونی یک ضروت اجتناب ناپذیراست.

روحی در ادامه بر لزوم توسعه مکانیزاسیون و اهمیت آن در افزایش کمی و کیفی محصولات، توسعه ارقام پرمحصول، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری تاکید.

رئیس جهادکشاورزی گیلان ضمن تاکید به ضرورت حمایت بخش کشاورزی، تامین سرمایه و منابع مالی برای توسعه زیرساختهای این بخش از طرف دولت را امری ضروری دانست و گفت: یکی از عوامل توسعه کشور بخصوص توسعه بخش کشاورزی، حضور فعال مردم در قالب تشکلهای توانمند است و تشکلهای مردم نهاد موتور محرکه توسعه است.

روحی همچنین به طرح توسعه مکانیزاسیون برنج دراستان اشاره کرد و افزود: توسعه طرح مکانیزاسیون شالیکاری در گیلان می‌تواند منجر به‌اقتصادی شدن برنجکاری و افزایش انگیزه برای نسل جوان دراین استان شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان کاهش هزینه‌های تولید، کاهش سختی کار و ایجاد انگیزه در قشر جوان روستایی برای ماندن در روستا، افزایش درآمدکشاورزان ، فراهم شدن بستر کشت دوم، کاهش ضایعات محصول وافزایش تولید درواحد سطح رااز مزایای مکانیزاسیون شالیکاری در گیلان اعلام کرد.