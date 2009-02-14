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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

هفته دعا برای گشایش گذرگاه رفح آغاز شد

اتحادیه جهانی علمای مسلمان این هفته را هفته دعا، شب‌زنده‌داری و روزه برای گشایش گذرگاه رفح و سایر گذرگاهها بدون قید و شرط و برای همیشه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، در پی برگزاری نشست دوره‌ای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دوحه پایتخت قطر، اتحادیه از دولت مصر خواست تا به صورت دائمی گذرگاه رفح را باز کند تا نیازهای ملت فلسطین را که در محاصره به سر می‌برند فراهم کنند.

در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر شد، شرکت‌کنندگان بر محرومیت شهروندان غزه از امکاناتی چون غذا، دارو، لباس و وسایل گرما اشاره کرده و یادآور شدند: اتحادیه از جهان اسلام و عرب می‌خواهد که این هفته را که از دیروز جمعه 25 بهمن ماه آغاز شده است، هفته دعا، قنوت، شب زنده داری، روزه قرار دهند تا گذرگاه رفح و سایر گذرگاهها بدون قید و شرط و برای همیشه باز شوند. این امر سبب می‌شود کشورها بتوانند برای آبادانی نوار غزه به صورت مستقیم کمک کنند.

در ادامه این بیانیه اتحادیه از ملت فلسطین خواست تا به منظور مصالح و منافع ملت فلسطین وحدت داشته و کشورهای عربی و اسلامی تلاش کنند تا بتوانند حق شهروندان فلسطینی را به آنها بازگردانند و قدس، مسجدالاقصی، مقدسات اسلامی و مسیحی را با یک موضع گیری واحد نجات دهند و با پدیده‌های یهوی‌سازی قدس و مهاجرت فلسطینیها به مبارزه برخیزند.

کد مطلب 834164

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