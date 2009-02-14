به گزارش خبرنگار مهر، پینگ پنگ باز جوان کشورمان در مرحله نیمه نهایی تورنمنت جهانی قطر با نتیجه 4 بر یک "جی هوان کیم" از کره جنوبی را شکست داد و راهی دور پایانی رقابت‌های انفرادی این مسابقات در رده سنی جوانان شد.

نوشاد عالیمان در مرحله مقدماتی "عبدالرحمن محمد" از مصر ، "یوچو" از سنگاپور، "تای جانگ" از کره جنوبی را شکست داده و به مرحله حذفی راه یافته بود. وی پس از استراحت در دور نخست مرحله حذفی، "جان" از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در این مرحله نیز بازیکن دیگری از کره جنوبی با نام "این چول" که رده 56 جهان را در اختیار دارد هم با نتیجه یک بر 4 مغلوب نوشاد عالمیان شد. بدین ترتیب "جی هوان کیم" چهارمین بازیکن کره‌ای بود که در پیکارهای جهانی قطر مغلوب نوشاد عالمیان شد.

نوشاد عالمیان ساعت 19 امروز به وقت ایران برای برگزاری دیدار پایانی مسابقات انفرادی تنیس روی میز پروتور جهانی قطر با "مارسلو آگیره" دیدار می کند. "آگیره" که عنوان نخست پاراگوئه رنکینگ 28 جهان را در اختیار دارد با شکست "عمر عصار" راهی فینال بازی‌های دوحه شده است. "عمر عصار" همان بازیکن مصری است که در فینال پروتور بحرین نوشاد عالمیان را با شکست مواجه کرد.

این برای دومین‌بار طی 10 روز گذشته است که نوشاد عالمیان نفر بیستم جهان راهی فینال مسابقات جهانی شده است.