به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین جعفری ظهر امروز در نشست حوزه هنری بیرجند، گفت : جشنواره عدالت و امید با اهداف شناسایی هنرمندان مسجد باور ، تولید آثار هنری هدفمند و منطبق با اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، محور قرار دادن مسجد به جهت تاثیرات معنوی دراز مدت در هنرمندان و تولیدات آنان و غنیمت بخشیدن به محوریت هنرمندان برخاسته از تعالیم اصیل مسجد می باشد.

وی تصریح کرد: تاکنون بالغ بر 120 هنرمنداز استان در این جشنواره شرکت کرده اند که از این تعداد 55 نفر بانوان و 67 نفر شرکت کنندگان از آقایان می باشند.

وی تصریح کرد کمیته استانی جشنواره در تیرماه 87 با تشکیل دبیرخانه استانی و با هدف اطلاع رسانی به موقع شروع به فعالیت نمود.

جعفری افزود: تاکنون20 هنرمند از استان به جشنواره مذکورراه یافته اند که از این تعداد شش نفر در بخش گرافیک ، دو نفر در بخش نقاشی ، 1 نفر کاریکاتور ، 3 نفرعکاسی وهشت نفر در بخش سرود می باشند .

وی اظهار داشت : این جشنواره همزمان با سالروز امامت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (ع)از 17تا 20 اسفند ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.