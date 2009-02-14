به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه جهت ایجاد همکاری و مشارکت در راستای فعالیت های اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، رعایت فرهنگ صلح، اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء جایگاه انسان و فراگیری فرهنگ برابری و برادری و همکاری دو طرف برای توسعه تعاملات داخلی و بین المللی به منظور ارتقاء صلح و دوستی، مشارکت جهت جذب علاقه مندان به فعالیت های بشر دوستانه و هدایت این همیاری های مردمی در جهت تقویت تلاش های خداپسندانه در سطوح ملی و بین المللی مورد توافق دو طرف قرار گرفت و امضاء شد.

نکته قابل توجه در این تفاهم نامه ایجاد همکاری و توافق طرفین جهت تاسیس "کتابخانه صلح" است که در پی آن قرار است منابع و منشورات داخلی و خارجی در زمینه صلح گردآوری شود و با برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی و صاحبنظران مربوطه در سطح جهان، در انجام این امر اقدامات لازم انجام گیرد.