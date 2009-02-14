به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران ارشد سازمان فضایی ناسا در روز جمعه پرتاب فضاپیمای دیسکاوری را برای سومین بار به تاخیر انداختند.

این فضاپیما که برنامه پرتاب آن طی هفته گذشته از 19 فوریه به 22 فوریه تغییر یافته بود در تاریخ احتمالی 27 فوریه به سمت ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب خواهد شد.

دیسکاوری که برای پرتاب احتمالی طی هفته در پیش رو تقریبا آماده است به منظور بازبینی های دقیق تر و بررسی آزمایشهای سوپاپهای موتور برای حفظ فشار مناسب در تانک سوخت به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

به گفته سخنگوی پایگاه فضایی کندی واقع در فلوریدا این بررسی ها و آنالیزها نیازمند زمان بیشتری خواهد بود تا بتوان از عملکرد صحیح سوپاپها در دوره 8.5 دقیقه ای پرتاب دیسکاوری اطمینان حاصل کرد.

ماموریت این فضاپیما حمل آخرین سری از بالهای خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی است تا این ساختار مدارگرد قادر به تامین انرژی کامل خود شود. در عین حال فضانورد ژاپنی کوئیچی واکاتا طی این ماموریت جایگزین مهندس پرواز ساندرا ماگنوس خواهد شد.

ناسا در نهایت قصد دارد تعداد خدمه این ایستگاه پر هزینه را به 6 کارمند تمام وقت افزایش دهد. همچنین تا قبل از بازنشستگی شاتل های فضایی ناسا در سال 2010 تقریبا 8 پرواز دیگر به این ایستگاه در برنامه ماموریت های ناسا قرار دارد.