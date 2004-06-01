سانتريفيوژهاي ايران داراي اثرات اورانيوم غني شده وارداتي هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين روزنامه در ادامه نوشت : بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى در بازرسيهاى خود در ايران در آغاز سال 2004 ميلادي سانتريفوژهايى مشابه را كشف كرده بودند.

به نوشته تاگس سايتونگ اين نكته در يكى از گزارشهاى مخفي آژانس ياد شده كه در اختيار خبرگزارى آلمان است ، مطرح شده است.

در اين ميان اين گزارش 19 صفحه اي در اختيار 35 عضوشوراي حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز قرار گرفته است كه در تاريخ 14 ژوئن در وين جلسه تشكيل خواهند داد.

آژانس بين المللى انرژى اتمى همچنين اعلام كرده است كه به بازرسى خود در ليبى ادامه خواهد داد ، اين در حالي است كه محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي خرسندي خود را از همكاريهاي ليبي كه به امضاي پروتكل الحاقي انجاميد ، اعلام كرده بود .

گفته مى شود كه دولت ليبى همچون دولت ايران سانتريفوژهاى گازى خود را از طريق بازار سياهى كه در دست اروپاييان است از كارشناس اتمى پاكستانى عبدالقدير خان، پدر بمب اتم پاكستان تهيه كرده است.

