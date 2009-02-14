به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهادری مدیر فرهنگی جشنواره مجسمه‌های شنی خلیج فارس گفت: کار ساخت محیط نمایشگاهی، شن‌ریزی محیط اجرایی و غرفه‌بندی محصولات فرهنگی جشنواره مجسمه‌های شنی از امروز آغاز شده و تا 15 اسفند 50 هکتار زمین جشنواره آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: این سازه پیش‌ساخته است و از 20 اسفندماه غرفه‌های محصولات فرهنگی جشنواره تحویل درخواست‌کنندگان خواهد شد. جشنواره مجسمه‌های شنی همزمان با تعطیلات ایام نوروز و در بخش جنبی آن نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی 30 استان کشور و سوغات کشورهای حوزه خلیج فارس نیز برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی خلیج فارس به دبیری احمد نادعلیان از 25 اسفند همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در بندر گناوه آغاز می‌شود و تا 10 فروردین 88 میزبان علاقمندان است.