عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خانه تاریخی افضلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوران پهلوی است و در بافت قدیمی محله چرخاب اردکان قرار دارد.

وی افزود: این بنا دارای حیاط مرکزی، تالار، بادگیر مرتفع، حوض، پایاب و اتاقهای سه و پنج دری با درهای مشبک است.

سیفی خاطرنشان کرد: این خانه مانند سایر خانه های مناطق کویری دارای عمارت چهارفصل است و از ویژگیهای خاص تزئیناتی این بنا می توان به اندود سیم گل و دم گیری با گچ در حیاط مرکزی و اجرای بند برجسته در سرداب آن اشاره کرد.

وی بیان داشت: مرمت این بنا شامل اندود کاهگل پشت بام، اجرای آجر فرش کف تالار، اندود سفیدکاری اتاقها، بندکشی حیاط مرکزی، تعبیه سیستم سرمایشی و گرمایشی و نورپردازی است.

سیفی همچنین یادآور شد: مراحل استحکام بخشی، ترمیم سازه و مرمت پوشش سقف طی دو مرحله در سال 85 و سال جاری به انجام رسیده است.

خانه تاریخی افضلی اردکان به شماره ثبتی 11619 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.