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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

عکس‌های عاشورایی در موزه فلسطین رونمایی می‌شود

عکس‌های عاشورایی در موزه فلسطین رونمایی می‌شود

موزه هنرهای معاصر فلسطین با نمایشگاه "قاب سرخ" از 27 بهمن‌ماه تازه‌ترین مجموعه عکس‌های عاشورایی هنرمندان جوان را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای معاصر فلسطین از 27 بهمن تازه‌ترین جلوه‌های نگاه عکاسان جوان ایرانی را به عاشورا و مناسک و آئین آن در جای جای ایران در قالب نمایشگاه "قاب سرخ" به نمایش درمی‌آورد.

نمایشگاه شامل 60 عکس هنرجویان هنرستان‌های تهران است که هر یک از منظری به تجلیات عشق و ارادت و سوگواری مردم به مقام والای سالار شهیدان می‌پردازد. نمایشگاه با همکاری خانه مهراندیشان جوان وابسته به سازمان ملی جوانان برپا می‌شود.

نمایشگاه عکس عاشورایی در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور علاقمندان و هنرمندان ساعت 17 روز 27 بهمن در موزه هنر معاصر فلسطین انجام می‌شود. موزه همزمان با نمایشگاه "قاب سرخ" میزبان آثار طراحان پوستر با مضامین عاشورایی است.

کد مطلب 834214

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