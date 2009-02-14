400 هزار نفر از استان تهران به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار ابوالفضل خانی کشمرزی ظهر امروز در نشست خبری کاروان راهیان نور سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران اظهار داشت: این 400 هزار نفر شامل 200 هزار دانش آموز، 100 هزار دانشجو و 100 هزار نفر از آحاد مختلف مردم است که از شهرستانهای استان تهران و تهران بزرگ به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی افزود: بیشترین استقبال از این کاروانها از سوی خواهران است که به طور تقریبی بیش از 50 درصد از افراد اعزامی به این مناطق را خواهران تشکیل می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که در قالب این کاروانها به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند، از ابتدای سفر تا زمان بازگشت بیمه می شوند.

کشمرزی بیان داشت: سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران آمادگی افزایش میزان اعزام افراد را به جنوب کشور دارد همچنین در این کاروانها سهیمه ای برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است که می توانند در مناطق جنگی جنوب کشور نسبت به انعکاس اخبار و گزارشها اقدام کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران عنوان کرد: در راستای اعزام افراد، راویانی که در این کاروانها در محلهای مورد نظر دانش آموزان و دانشجویان را راهنمایی می کنند، کارگاه تخصصی ر به منظور افزایش میزان آگاهی و تسلط می گذرانند.

وی یادآور شد: در مجموع به منظور افزایش هماهنگی در میان مسئولان کاروانها، 10 کمیته هماهنگی در سطح استان تشکیل شده است.

این مسئول ادامه داد: اعزام کاروانهای راهیان نور شهرستانهای استان تهران و تهران بزرگ از اول آبان ماه آغاز شده است و تا 15 اردیبهشت ماه ادامه دارد که در این مدت افراد به مناطق جنوبی کشور اعزام می شوند و از 15 اردیبهشت ماه به بعد، دانش آموزان و دانشجویان از مناطق غرب و شمال غربی کشور بازدید می کنند.

کشمرزی متذکر شد: اردوگاه شهید کلهر در جنوب کشور متعلق به سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران است که افراد اعزامی در آن اردوگاه مستقر می شوند و از امکانات و خدمات اردوگاه بهره می برند همچنین برای افرادی که به جبهه های دورتر از این اردوگاه می روند، نیز مکانهای استقرار موقت در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد کاروان راهیان نور سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران تصریح کرد: بیشترین قشری که از این کاروانها و اعزام به مناطق جنگی جنوب کشور استقبال می کنند، دانش آموزان می باشند که در صدد هستند تا با وقایع هشت سال دفاع مقدس و رمز پیروزی امام (ره) و شهدا بیشتر آشنا شوند.

وی گفت: در دهه فجر و به مناسب سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شش هزار نفر از شهرستانهای این استان توسط سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.