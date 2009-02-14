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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

استاندار سمنان:

ساختمانهای بلند نباید در حاشیه مدارس دخترانه ساخته شود

ساختمانهای بلند نباید در حاشیه مدارس دخترانه ساخته شود

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: برای ایجاد امنیت دانش آموزان دختر نباید مجوزی برای ساخت ساختمانهای بلند در اطراف مدارس دخترانه صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان گفت: نباید امنیت حیاط مدرسه دخترانه نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه باید از ساخت ساختمانهای بلند در حاشیه مدارس دخترانه جلوگیری کرد، گفت: اداره کل نوسازی استان سمنان باید نسبت به افزایش ارتفاع دیوارهای مدارس دخترانه اقدام کند تا دختران در زنگ های ورزش احساس امنیت کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع 3 متر دیوارهای مدارس دخترانه برای احساس امنیت در دختران کافی نیست، گفت: با توجه به موقیعت آب و هوایی استان در صورت ایجاد احساس امنیت حیاط های مدارس فضاهای مناسبی برای ورزش دانش آموزان است.

عبداللهی تصریح کرد: شهرداری های استان موظف هستند نسبت به ترمیم و تغییر آسفالتهای حیاط های مدارس استان اقدام کنند و 450 میلیون تومان اعتبار برای خرید قیر دولتی به شهرداری ها در این زمینه اختصاص داد.

به گفته وی، تربیت بدنی استان سمنان موظف است برای تامین فضاها و سالن های ورزشی مورد نیاز دانش آموزان بر اساس نیاز آموزش و پرورش سالنهای ورزشی در اختیار خود را صبح ها رایگان در اختیار مدارس قرار دهد.

استاندار سمنان همچنین تاکید کرد: سالنهای ورزشی دیگر ادارات و دستگاه های دولتی نیز بر اساس نیاز آموزش و پرورش باید در اختیار مدارس قرار گیرد.

کد مطلب 834221

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