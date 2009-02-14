ساختمانهای بلند نباید در حاشیه مدارس دخترانه ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان گفت: نباید امنیت حیاط مدرسه دخترانه نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه باید از ساخت ساختمانهای بلند در حاشیه مدارس دخترانه جلوگیری کرد، گفت: اداره کل نوسازی استان سمنان باید نسبت به افزایش ارتفاع دیوارهای مدارس دخترانه اقدام کند تا دختران در زنگ های ورزش احساس امنیت کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع 3 متر دیوارهای مدارس دخترانه برای احساس امنیت در دختران کافی نیست، گفت: با توجه به موقیعت آب و هوایی استان در صورت ایجاد احساس امنیت حیاط های مدارس فضاهای مناسبی برای ورزش دانش آموزان است.

عبداللهی تصریح کرد: شهرداری های استان موظف هستند نسبت به ترمیم و تغییر آسفالتهای حیاط های مدارس استان اقدام کنند و 450 میلیون تومان اعتبار برای خرید قیر دولتی به شهرداری ها در این زمینه اختصاص داد.

به گفته وی، تربیت بدنی استان سمنان موظف است برای تامین فضاها و سالن های ورزشی مورد نیاز دانش آموزان بر اساس نیاز آموزش و پرورش سالنهای ورزشی در اختیار خود را صبح ها رایگان در اختیار مدارس قرار دهد.

استاندار سمنان همچنین تاکید کرد: سالنهای ورزشی دیگر ادارات و دستگاه های دولتی نیز بر اساس نیاز آموزش و پرورش باید در اختیار مدارس قرار گیرد.