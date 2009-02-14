مدیران دستگاه ها در اجرای سیاستهای عتبات و عالیات همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسینعلی یوسفعلی زاده ظهر امروز در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسات شمالی افزود: مصوبا ت شورای سیاستگذاری عتبات عالیات جامع و کامل بوده که عدم تعامل و همکاری مناسب مدیران دستگاههای اجرائی در استان و عدم اطلاع رسانی دقیق از مهمترین موانع در پیشبرد برنامه های این ستاد است.

وی اظهار داشت: خراسان شمالی از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است که به منظور تشویق مردم برای ورود به این امر خطیر می بایست عشق و علاقه مردم به انجام چنین حرکتهایی را ارتقا ببخشیم.

وی گفت: در 6 ماه گذشته 120 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات در استان جمع آوری شده که هر چند رشد چشمگیری نسبت با سالهای گذشته داشته است اما قابل مقایسه با سایر استان ها نیست.

معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استانداری نیز در این جلسه گفت: نبود مخاطب خاص و تقویم اجرایی عملکرد دستگاه ها برای اجرای مصوبات شورا از دیگر عوامل در اجرائی نشدن این مصوبات محسوب می شود.

محمدحسین نژادحسین با بیان اینکه فعالیتهای فوق برنامه از قبیل ستاد بازسازی عتبات عالیات و ستاد امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف غیر ذاتی به شمار می رود، افزود: بازخورد مثبت این فعالیتها در جامعه از هر فعالیت دیگری بیشتر و عمیق تر است.

وی تصریح کرد: به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد بازسازی عتبات عالیات استان می بایست عملکرد دستگاهها به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع موجود برداشته شود.