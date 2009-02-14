صندوق تعاون سمنان 75 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این تسهیلات در قالب یک هزار و 284 فقره به اتحادیه ها، شرکتهای تعاونی و اعضای تعاونیها پرداخت شده است .

وی با بیان اینکه ازنظر مبلغ تسهیلات پرداختی تاکنون 137 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته ایم، گفت: این مقدار تسهیلات پرداختی از نظر تعداد 193 درصد رشد دارد.

به گفته وی، اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود به صورت سرمایه در گردش، میان مدت و بلند مدت هدف از پرداخت این تسهیلات است.

مدیر شعب صندوق تعاون استان سمنان تصریح کرد: از کل تسهیلات پرداختی 24 درصد در بخش کشاورزی، 18 درصد صنعت و معدن، 23 درصد مسکن و عمران، 13 درصد خدمات و 22 درصد بخش بازرگانی بوده است .