سمنانیها 244 میلیون ریال توسط کمیته امداد به مردم غزه کمک کردند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این کمک ها در زمینه های کمک به بازسازی و ایتام به مردم مظلوم و بیگناه غزه که در تهاجم وحشیانه صهیونیست ها دچار خسارتهای فراوانی شده اند صورت گرفته است.

به گفته وی، از این رقم بیش از 50 میلیون و 915 هزار ریال به امر بازسازی غزه کمک شده است و کارکنان کمیته امداد استان سمنان نیز یک میلیون و 700 هزار ریال به این امر خداپسندانه اختصاص داده اند .

وی با اشاره به اینکه حساب ویژه 5757 نزد بانک ملی در کلیه شعب استان آماده دریافت کمک های مردمی است، گفت: ساخت 20 واحد مسکونی در غزه توسط استان سمنان انجام می شود.