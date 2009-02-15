سمنانیها 244 میلیون ریال توسط کمیته امداد به مردم غزه کمک کردند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این کمک ها در زمینه های کمک به بازسازی و ایتام به مردم مظلوم و بیگناه غزه که در تهاجم وحشیانه صهیونیست ها دچار خسارتهای فراوانی شده اند صورت گرفته است.
به گفته وی، از این رقم بیش از 50 میلیون و 915 هزار ریال به امر بازسازی غزه کمک شده است و کارکنان کمیته امداد استان سمنان نیز یک میلیون و 700 هزار ریال به این امر خداپسندانه اختصاص داده اند.
وی با اشاره به اینکه حساب ویژه 5757 نزد بانک ملی در کلیه شعب استان آماده دریافت کمک های مردمی است، گفت: ساخت 20 واحد مسکونی در غزه توسط استان سمنان انجام می شود.
به گفته انتظاری، مردم شاهرود و بخش مرکزی مبلغ 124 میلیون و 869 هزار و 350 ریال برای کمک به مردم غزه در اختیار این کمیته قرار دادند.
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