چهار هزار معتاد در خراسان جنوبی تحت درمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ حمید شرفی ظهر امروز در جریان بازدید از مراکز ترک اعتیاد بیرجند افزود: بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تمرکز عملیات اجرایی قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر، ستادی تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌ های پیشگیری، آموزشی و تبلیغی علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز است.

وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها به ریاست استانداران اظهار داشت: این شورا وظیفه هماهنگی، نظارت و برنامه ‌ریزی فعالیت‌های دستگاه‌ های اجرای مرتبط مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در مقررات مصوبات در حوزه استان را بر عهده دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این راستا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال 87 بر اساس وظایف محوله اقدامات مؤثری از جمله برگزاری شورا و تشکیل کمیته‌ های مرتبط با شورا از جمله کمیته فرهنگی، پیشگیری، درمان، مقابله با عرضه، حقوقی و کمیسیون فروش را انجام داده است.

سرهنگ شرفی از کشف 43 تن و 414 کیلوگرم مواد مخدر در استان طی ده ماهه گذشته سال جاری توسط یگان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: 93 درصد کل کشفیات را تریاک، 5/5 درصد حشیش، 10 درصد کراک و 5/0 درصد را سایر موارد تشکیل می‌دهد.

وی برگزاری کلاس‌ های آموزشی، نمایشگاه‌های تخصصی و همایش ‌های علمی مرتبط با پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، تقویت سازمان‌های مردم نهاد و مراکز مشاوره را از جمله اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی برشمرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: از آنجا که والدین بیشتر وقت خود را با فرزندان خود می ‌گذرانند، لذا روابط آنان با فرزندان می ‌تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتار فرزندان داشته باشد.

سرهنگ شرفی خاطرنشان کرد: خانواده در مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی از قدمت و تأثیر بیشتری برخوردار است و مهم‌ ترین هدف و کارکرد آن تربیت فرزندان است.