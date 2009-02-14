دغذغه زن در هر مقامی باید خانواده باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی ظهر شنبه در گردهمایی زنان تاثیرگذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در گرگان افزود: زنان بهمن 87 همچون زنان بهمن 57 رسالت عظیمی را بر دوش دارند و آن حضور آگاهانه و شجاعانه در عرصه های اجتماعی برای خنثی کردن تو طئه های رنگارنگ دشمنان است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مسیر درست رشد و کمال زنان را تعیین و آنان را در این مسیر قرار دارد و اکنون پس از گذشت سه دهه آنچه که به عنوان چهره زن مسلمان ایرانی در دنیا مطرح است چهره ای فاخر، ارزشمند و موفق است.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان همچنین در همایش مسابقات ورزشی همسران شاهد و جانبازان استان نیز بیان داشت: خانواده های معظم شهدا همچون ستارگانی بر آسمان انقلاب اسلامی ایران نور افشانی کرده و چراغ هدایت افراد جامعه هستند.

بابایی یادآور شد: صبر و بردباری همسران محترم شهدا و جانبازان در دنیا مثال زدنی ابوده و روحیه با نشاط و جسم سالم از نیازهای همه آحاد جامعه بویژه زنان است و پرداختن به ورزش این نیاز را تامین می کند.