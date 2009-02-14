باند دوم جاده سلماس - صوفیان سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، شهرام آدم نژاد ظهر امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات راههای روستایی سلماس که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، افزود: برای تسریع در روند اجرای این طرح 80 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اتمام باند دوم این طرح 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار پیش بینی می شود باند دوم جاده سلماس ـ ارومیه تا پایان خرداد ماه سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری کامل برسد.

علی اکبر آقایی، نماینده مردم سلماس در مجلس نیز از اختصاص 350 میلیارد تومان در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: این اعتبار نسبت به سال گذشته دو برابر رشد نشان می دهد.

رئیس اداره راه و ترابری سلماس هم در این جلسه گفت: از آغاز سال جاری تاکنون 21 کیلومتر از راه‌های روستایی در بخش کوهسار سلماس با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال آسفالت شده است.

حسین جهانی اضافه کرد: کار احداث، بهسازی و آسفالت در 21 کیلومتر از راه‌های روستایی این بخش نیز با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در دست احداث است که در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

بخش کوهسار سلماس دارای 83 روستا بوده که شش هزار و 768 و 34 هزار و 500 نفر را در خود جای داده است.