شناخت جایگاه زن در کاهش تاثیرپذیری خانواده از فرهنگهای غیربومی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد رضا معصومی پیش از ظهر شنبه در نشست مشاورین امور بانوان استانداری های غرب کشور که در محل سالن اجتماعات استانداری کرمانشاه برگزار شد، به بررسی جایگاه زن در کشور ایران اسلامی و کشورهای غربی پرداخت و اظهار داشت: جایگاه زن در کشور ایران جایگاه ویژه ای است اما این جایگاه در کشورهای غربی به شدت متزلزل شده به طوری که موضوعی به نام بنیان خانواده در غرب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دفتر امور بانوان استانداری ها ارتقاء جایگاه و نقش بانوان در جامعه است، گفت: ارتقاء و شناخت این جایگاه از سوی متولیان امور ضروری و الزامی است.

غفوری با اشاره به دسترسی سریع و آسان به اطلاعات در جامعه امروزی تصریح کرد: امروزه دسترسی به اطلاعات و انتقال فرهنگ ها بسیار راحت شده است بنابراین چنانچه تلاش مناسب و قابل توجهی در خصوص شناخت جایگاه زن در جامعه صورت نگیرد امکان تاثیرپذیری از دیگر فرهنگ ها در امور مربوط به خانواده ها انکار ناپذیر است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه زن در جامعه از نظر دین اسلام، خاطرنشان کرد: با توجه به فرهنگ غنی اسلام، تبیین و شناخت جایگاه اسلام باید به صورت گسترده تر و جامع تر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در غیر اینصورت یک خودباختگی و فریفتگی در قشر بانوان حاصل می شود.

معصومی با بیان اینکه زن در کشورهای غربی بصورت ابزار مورد توجه است، اظهار داشت: جایگاه خانواده در کشورهای غربی روز به روز به صورت ریشه ای و اساسی از دست می رود به طوری که 98 درصد از بنیان خانواده ها مربوط به خانواده های ایرانی که به کشور سوئد مهاجرت کرده اند از هم پاشیده شده است.

وی تصریح کرد: در کشور سوئد سخت ترین، پرمشقت ترین و پست ترین کارها را بر دوش زنان به عنوان تساوی زن و مرد می گذارند و زن در غرب تنها از لحاظ ظاهری احساس شخصیت و تصمیم گیری می کند.

معصومی افزود: تضادهایی که در کشورهای غربی ایجاد شده علاقه، محبت و عشق به فرزند در این کشورها را تبدیل به یک سیستم مکانیزه مالی کرده و فرزندان نسبت به والدین خود هیچ عرق و تعصبی ندارند زیرا با اولین اختلاف، فرزندان از والدین جدا می شوند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: کتاب هایی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده و نقش زنان در کشور وجود دارد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص نقش دفاتر امور بانوان بسیار برجسته است.

در ادامه این نشست مدیر کل دفاتر امور بانوان استانداری کرمانشاه با گزارشی از عملکرد و برنامه های کاری این نشست، گفت: دفاتر امور بانوان در کشور به چند منطقه تقسیم شده اند که این دفاتر در منطقه غرب شامل استانهای قم، ایلام، مرکزی، کردستان، لرستان، همدان و کرمانشاه است.

نسرین بهاری افزود: در این نشست راهکارهایی در خصوص یکسان سازی برنامه های دفاتر امور بانوان این استانداریها مورد بررسی قرار می گیرد که طرحهای ملی رحمت و مطهر از آن جمله است.

وی اظهار داشت: به منظور ارتقای محور کاری دفاتر امور بانوان راهکارهای لازم از سوی وزارت به این دفاتر ابلاغ شده که امیدواریم این محورها و فعالیتها در نشست امروز دفاتر امور بانوان منطقه غرب مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل دفاتر امور بانوان استانداری کرمانشاه اهداف دفاتر امور بانوان را تحکیم بنیان خانواده ها، توانمند سازی زنان، تعمیق باورهای دینی در خانواده ها و افزایش سطح امنیت اجتماعی برای بانوان عنوان کرد.

نشست مشاورین امور بانوان استانداری های غرب کشور متشکل از استانهای قم، ایلام، مرکزی، کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه پیش از ظهر امروز در محل سالن اجتماعات استانداری کرمانشاه برگزار شد.