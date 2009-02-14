اهدای جایزه ملی عدالت به برترین اثر جشنواره عدالت و امید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره هنری عدالت و امید که در رشتههای نمایش، هنرهای تجسمی و سرود و نغمه برگزار میشود، به یک اثر برجسته و منحصربفرد جایزه ویژه ملی عدالت اعطا خواهد شد.
اولین جشنواره هنری عدالت و امید از سوی وزارت ارشاد در سیامین سال پیروزی انقلاب برگزار میشود و آثار این جشنواره با مفاهیمی از جمله عدالت، توحید و وحدت، مفاهیم والای انسانی در زندگی اجتماعی، فلسفه وجودی انقلاب و... ارائه خواهد شد.
جشنواره عدالت و امید در رشتههای نمایش (نمایش صحنهای و نمایشنامهنویسی)، هنرهای تجسمی (گرافیک، نقاشی، کاریکاتور و عکس) و سرود و نغمه به صورت سراسری اسفندماه امسال در تهران برگزار میشود.
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