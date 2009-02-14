72 تن لاشه دام در خراسان جنوبی معدوم شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه این مقدار لاشه سه هزار و 645 رأس دام و 26 هزار و 947 قطعه طیور بوده است، تصریح کرد: در این راستا خسارت وارده به دامداران پرداخت شده است.

وی مقدار گوشت تولید شده در استان را بیش از هشت میلیون کیلوگرم عنوان کرد و افزود: در هشت ماهه اول سال جاری تعداد 81 هزار و 676 رأس دام در کشتارگاه های دام استان و تعداد چهار میلیون و 800 هزار و 235 قطعه طیور در کشتارگاه های طیور استان کشتار شده است .

به گفته وی در مجموع یک میلیون و 680 هزار و 75 کیلوگرم گوشت قرمز و هفت میلیون و 616 هزار و 98 کیلوگرم گوشت مرغ استحصال و به بازار مصرف عرضه شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: طی این مدت لاشه سه هزار و 645 رأس دام و 26 هزار و 947 قطعه طیور جمعاً به وزن 72 تن به دلیل بیماری غیرقابل مصرف تشخیص داده شده، ضبط و معدوم شده که خسارت وارده به دامداران پرداخت شده است.

رضائی تعداد کشتارگاه های استان را 3 واحد کشتارگاه صنعتی طیور، یک واحد کشتارگاه نیمه صنعتی دام و هفت واحد کشتارگاه سنتی اعلام کرد.

رضایی گفت: به منظور حفظ سلامت مصرف ‌کنندگان مواد پروتئینی علاوه بر افزایش شاخص‌های بهداشتی در زمینه ساماندهی ناوگان حمل و نقل فرآورده‌های خام دامی گام‌های مؤثری در استان برداشته شد و تعداد خودروهای دارای مجوز بهداشتی از هفت دستگاه در بعد از انقلاب به 22 دستگاه در دولت نهم رسیده است.

رضایی با بیان اینکه کارنامه عملیاتی دامپزشکی در ابعاد کمی و کیفی در دولت نهم از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است، گفت: در طول سه سال فعالیت دامپزشکی بعد از استقلال استان با افزایش کمی فعالیت‌ها در بعد کیفی گام‌های شایسته‌ای برداشته شده است.



وی اخذ گواهی عاری بودن ایران از ویروس طاعون گاوی از سازمان جهانی بهداشت دام را از دستاوردهای ارزشمند دولت نهم در حوزه بهداشت دام عنوان و تصریح کرد: بهداشت عمومی جامعه و تأمین بخشی از آن یکی از وظایف خطیر دامپزشکی است.

مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی کسب رتبه در زمینه شاخص‌های عمومی و اختصاصی و طرح تکریم ارباب رجوع در استان، کشور و کسب رتبه نخست اجرای پروژه‌های فنی در کشور را از جمله افتخارات این اداره‌کل در طول خدمت برشمرد.