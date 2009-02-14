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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۴۶

طراحی ارزیاب واقعی سرعت خودرو در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

طراحی ارزیاب واقعی سرعت خودرو در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

محققان مرکز رشد دانشگاه شریف موفق به ساخت ارزیاب هوشمند سرعت خودرو با قابلیت پردازش بر روی کامپیوتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خسرو عقیل خسروشاهی مجری طرح در این باره گفت: این سنسور که سرعت خودرو را تست  می کند  در واقع وسیله ای است که سرعت گردش گیربکس را که متناسب با سرعت خودرو است به فرکانس تبدیل می کند تا در رایانه ای خاص مورد پردازش قرار گیرد.

وی افزود: این تستر با قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری خود امکان ارزیابی تمام قطعات مرتبط با سرعت خودرو را داشته و می تواند در صورت وجود نقص آن را ثبت و به صورت خودکار اعلام اخطار کند.

خسرو شاهی از استقبال خودروسازان کشور از این تستر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به مزیتهایی که این تستر نسبت به نمون های مشابه خارجی خود دارد، شرکتهای داخلی خودروسازی تمایل زیادی به استفاده از آن در تولید محصولات خود نشان داده اند.

به گفته مجری این تستر بر اساس الگوهای دستیابی به سیستمها با رویکرد مهندسی سیستم طراحی و ساخته شده است.

کد مطلب 834274

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