هفت هزار هکتار اراضی ملی خوزستان به روستاییان واگذار شد

علیرضا صابرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این کار به منظور بهره برداری از تمام منابع طبیعی موجود در استان خوزستان است، گفت: این هفت هزار هکتاز زمین برای استفاده در بخشهای کشاورزی، دامداری، شیلات و باغبانی در اختیار افراد واجد شرایط در خوزستان قرار گرفت.

وی افزود: ایی زمینها به صورت اجاره پنج ساله در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد و در صورت موفقیت آنها در اجرایی شدن طرحهای پیشنهادی به صورت دایم در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

صابرپور با اشاره به اینکه این میزان زمین در20 شهر از جمله بهبهان، ماهشهر، دشت آزادگان، دزفول، باغملک، ایذه و شوش واگذار شده است، تاکید کرد: این طرح به منظور ایجاد اشتغال، بالا رفتن درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان اجرا شده است.



مدیر کل منابع طبیعی خوزستان افزود: با اجرای این طرح از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکهزار نفر از روستاییان و کشاورزان محروم استان مشغول به کار شده اند.

