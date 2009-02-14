به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از این راه های روستایی اظهار داشت: روستاهای فرقس، خلیل آباد - مزرعه نو، فیضی حسن و مزرعه قاسم – پلولی چهار محوری هستند که مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

حسن احمدی نوری با بیان اینکه 164 خانوار روستایی از مزایایی این طرح بهره مند شده اند، افزود: طول کل راه های بهره برداری شده 12 کیلومتر است و با بهره ‌برداری از این طرح ها مردم این روستاها از داشتن راه مناسب برای ارتباط با دیگر نقاط استان بهره‌ مند شده اند.

وی تعداد روستاهای شهرستان خمین را 144 روستا عنوان کرد و اعلام کرد: 78 درصد راه های روستایی این شهرستان آسفالت و مابقی شوسه و خاکی است.