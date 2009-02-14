93 درصد اعتبارات آبفار خراسان رضوی تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر ظهر امروز در مراسم معارفه معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار خراسان رضوی افزود: خوشبختانه تاکنون 93 درصد از اعتبارات مصوب این شرکت تخصیص یافته این در حالی است که متوسط تخصیص صورت گرفته دستگاه های اجرایی استان 68 درصد بوده است.

وی در ادامه مطالعات طراحی، اجرا و نظارت را از جمله فعالیتهای معاونت مهندسی و توسعه این شرکت اعلام کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری 265 پروژه با اعتباری حدود 428 میلیارد ریال در دست اجرا است که با اتمام عملیات اجرایی این پروژه ها برخورداری روستاهای استان دو درصد افزایش خواهد یافت.

دانشگر افزود: در سالهای 82 تا 84 در مجموع 390 میلیارد ریال بودجه به این شرکت اختصاص یافت که این مقدار در سال 85 تا 87 به یک هزار و 200 میلیارد ریال رسیده که به دنبال آن بیش از 300 درصد در اعتبارات و 155 درصد در پروژه ها رشد داشته ایم.

مدیرعامل شرکت آبفار خراسان رضوی یادآور شد: با تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان توانسته ایم در بحث مهار بحران خشکسالی مقام اول را در بین دستگاه های اجرایی استان کسب کنیم.

وی با اشاره به اینکه جوانان امروز مدیران آینده هستند، عنوان کرد: برای موفقیت در این امر می طلبد که نیروهای با تجربه، تجربیات ارزنده و چندین ساله خود را در اختیار جوانان قرار دهند.

در این مراسم "سید حمید آشگران" به عنوان معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی معرفی شد.