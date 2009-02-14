توسعه آبیاری های مدرن در استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک،علی اکبر شعبانی فرد ظهر امروز در بررسی وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود: باید بر بهینه ‌سازی و مکانیزه کردن روش‌های تولید محصول در سطح اراضی کشاورزی اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه امسال باید 10 تا 15 هزار هکتار از مزارع و باغات استان به صورت آبیاری تحت فشار سیراب شوند، خاطر نشان کرد: تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی حرکتی مفید و سازنده برای بخش کشاورزی است و هر چه زودتر فعالیت‌های این صندوق باید روشن شود.

وی با اشاره به اینکه، فعالیتهای این هنوز به ‌طور کامل شناخته شده نیست و برای شناخت آن لازم است که اطلاع‌رسانی منظم و مستمر از فعالیت‌های آن انجام گیرد تا مسئولان نیز از عملکرد آن شناخت بیشتری پیدا کنند، گفت: استان مرکزی در مقایسه با سایر استان‌ها از امکان بیشتری برای صادرات محصولات کشاورزی خود به تهران بهره‌مند است که باید از این ویژگی به خوبی استفاده کرد.

شعبانی‌فرد عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی نهادی است که می ‌وان با بهره‌گیری از آن بسیاری از مشکلات و چالش‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی وخسارت‌های ناشی از آن را به کشاورزان جبران کرد.