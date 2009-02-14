بزرگترین مشکل سازمان اوقاف نواقص موجود در قوانین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی در نشست خبری که با محوریت هفته وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد افزود: قوانین مربوط به وقف دارای مشکلاتی است که مانع رسیدن ما به حقوق مربوط به موقوفات می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل با رئیس قوه قضائیه و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هماهنگیهای را انجام دادیم تا بتوانیم بعضی از قوانین دست و پاگیر را مرتفع کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عدم تبیین کارکردهای وقف را یکی دیگر از مشکلات این سازمان بعد از انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: تا کنون فواید وقف در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم تبیین نشده است که البته با ریاست جمهوری هماهنگ کردیم تا بسته وقف را همراه با برنامه پنجم توسعه آماده کنند.

مصلحی با اشاره به اینکه احیای موقوفات بدون سرمایه گذاری ممکن نیست گفت: بسیاری از موقوفات نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارند که دوباره احیا شوند و در آمدزدایی کنند که فراکسیون وقف که به تازگی در مجلس تشکیل شده است در این زمینه تلاشها و موفقیتهای زیادی را داشته است.

وی با بیان اینکه دادگاههای ویژه وقف به دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و حدود یکسال است که در اکثر استانها فعالیت می کنند افزود: این اقدام مثبت باعث شد که در طول سال گذشته چند صد هکتار زمین از این طریق به سازمان اوقاف بازگردد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه های این سازمان در هفته وقف گفت: وقف سنت معصومین و تعظیم شعائر اسلامی، نقش وقف در ترویج قرآن کریم، نقش وقف در تعمیق فرهنگ دینی، اجتماعی و اقتصادی، وقف، واقفین و خیرین نیکوکار و هیئت های امنا، وقف، بانوان و میراث جاویدان، وقف و توسعه علمی و پژوهشی و وقف و پیامبر اعظم و اماکن متبرکه از برنامه های هفته وقف از 30 دی ماه تا 6 بهمن ماه سال جاری است.

مصلحی تجلیل از بانوان خیر و واقف، خیرین مدرسه ساز و مسکن ساز، برگزاری نمایشگاه عملکرد ادارات اوقاف در مجلس شورای اسلامی، همایش روحانیون، ائمه جماعات و جمعه، محافل انس با قرآن با محوریت بقاء متبرکه، همایش تقدیر از قاریان و مفسرین و بازدید از دارالایتام ها را از برنامه های این سازمان در هفته وقف عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین در این هفته مراسم کلنگ زنی بوستانهای قرآنی در بیش از 20 استان با هدف ایجاد پاتوق مجموعه های قرآنی برگزار می شود.

وی دراین باره افزود: در استان تهران نیز این بوستان در منطقه ازگل افتتاح می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه این نشست خبری به تشریح عملکرد این سازمان در 30 دهه از انقلاب پرداخت و گفت: در طول این مدت 5 هزار و 343 مورد وقف به موقوفات کشور اضافه شده است که درآمدهای آن صرف مواردی همچون بیماریهای خاص، کمک به دانش آموزان و دانشجویان، کمک به ازدواج، گسترش حسینیه ها و مساجد و....شده است.

مصلحی در پایان از برگزاری سی و یکمین مسابقات قرآنی کشوری در دو بخش خواهران و برادران در اسفندماه امسال خبر داد و گفت: بخش خواهران در استان قم و برادران در استان بوشهر برگزار می شود.