وزارت ارشاد بدنبال برگزاری جشنواره های منطقه ای است

محمد رضا جعفری جلوه در حاشیه مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم فجر در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بی شک باید جشنواره های هنری متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی در همه استانهای کشور بر پا شود.

وی با اشاره به وجود استعدادها و ظرفیتهای بالای سینمای، فرهنگی و هنری در استان خراسان رضوی تصریح کرد: امروز ما باید جشنواره فیلم فجر ویژه استان خراسان رضوی داشته باشیم.

جعفری جلوه با مثبت ارزیایی کردن فیلمهای جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: جشنواره امسال با کارهای تازه و متفاوت برگزار شد و سینماگران ارزشمندتر از همیشه اقدام به ساخت فیلمها کردند که آثار متنوع از چهار نسل سینماگران در این جشنواره بیانگر این موضوع است.

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم جشنواره همچنان در مشهد بر پایه همت مدیران و متولیان این عرصه روز به روز در ابعاد وسیع تری تلالو داشته باشد.

وی یادآور شد: باید بکوشیم در تجلیلها، تقدیرها، بزرگداشت و در برگزاری هر چه بیشتر آیینهای هنری و سینما در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی سینما در خطه خراسان رضوی گامهایی برداشته شود.

این مقام مسئول اذعان داشت: انتظار می رود مسئولان امر در خراسان رضوی گامهای برای زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی سینما شامل فراهم آوردن سالنهای سینما، بازسازی سینماها، ساخت سالنهای جدید سینمایی و حمایت از سینماگران بردارند.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره فیلم رضوی همت بیشتر این استان را می طلبد گفت: باید بتوانیم آنچه در خور و شأن مقام امام هشتم (ع) است فرهنگ و هنر به ویژه سینما را به مراتب فراتر از این یاری کنیم.