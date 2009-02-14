آمریکا باید رفتارش را تغییر دهد / حوادث غزه هولوکاستِ زنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی در دیدار با هیئت رسانه ای یونان که در تهران به سر می برد، در پاسخ به سئوالی در خصوص چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا با توجه به اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: مشکلات ایران و آمریکا مشکلات عاطفی نیست که با الفاظ و سخنرانی حل شود، نیاز به عمل دارد. آمریکا باید در عمل رفتارش را در قبال ملت ایران تغییر دهد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم گذشته ، تلاش برای انجام کودتا در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و پشتیبانی عملی از صدام حسین در ضمن جنگ تحمیلی گفت: آمریکا در گذشته به حقوق مردم ایران تعدی کرده است و یک رفتار خشن و غیر منطقی در قبال مردم ایران و تحولات افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین داشته که به زیان مردم منطقه و خودشان بوده است.

وی افزود: آمریکا باید به جای بازی در رینگ بوکس بر یک صفحه شطرنج بازی کند.

دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه موضوع هسته ای ایران از راه گفتگو و مذاکره حل خواهد شد افزود: آمریکایی ها در گذشته در مسیر حل موضوع هسته ایران سنگ اندازی کرده اند.

وی همچنین سیاست های دوگانه آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه را عامل تشدید بحران در منطقه دانست و افزود: در حالی که آمریکا ییها شعار مبارزه با تروریسم را می دهند مقاماتی از آمریکا در عراق در جلسه با عناصر تروریست ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از آنها خواهان نشانه رفتن سلاح تروریست ها به سوی ایران و شیعیان شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص هولوکاست گفت: در این خصوص نظرات و دیدگاههای متفاوتی در جهان وجود دارد . اما این موضوع به ما مربوط نیست و در قبال آن حساسیتی وجود ندارد. اگر این حادثه در غرب رخ داده باشد باید تاسف خورد و اگر نه باید بحث در مورد آن آزاد باشد. در فرهنگ شرق و اسلامی این قبیل حوادث جایی ندارد.

وی حوادث غزه را هولوکاست درمنطقه خواند.