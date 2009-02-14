محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه جلسه کمیسیون تلفیق صبح امروز با حضور لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه رئیس مجلس دیدگاههای خود پیرامون بررسی لایحه بودجه 88 کل کشور را ارائه کرد.

وی افزود: رئیس مجلس از ملاحظاتی صحبت کرد که باید مجلس و دولت در بررسی لایحه بودجه مد نظر قرار دهند.

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشت برخی رفتارهای حاشیه ای نباید روی تعامل مجلس و دولت تاثیر منفی بگذارد.

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: لاریجانی درخصوص محدودیت های هدفمند کردن یارانه ها صحبت کرد و تاکید داشت: بررسی همزمان لایحه هدفمند کردن یارانه ها و بودجه 88 کل کشور امکان پذیر است.

فرهنگی گفت: رئیس مجلس معتقد است در کنار بررسی لایحه 88 بودجه می توان موضوع هدفمند کردن یارانه ها را حل و مدیریت کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: لاریجانی درخصوص تغییر اولویت های دولت درلایحه بودحه 88 نیز نکاتی را مطرح کرد.

فرهنگی یادآور شد: در این جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق نیز دیدگاهها و نظرات خود نسبت به این لایحه را مطرح کردند و به بیان نقاط ضعف و قوت لایحه پرداختند.

این عضو کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در این جلسه که بیشترین وقت به بیان دیدگاهها و نظرات نمایندگان ورئیس مجلس گذشت، کلیات لایحه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.