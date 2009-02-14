دادگاه پالیزدار اسفندماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این منبع آگاه افزود: دادگاه پرونده باند پالیزدار با توجه به اتمام تحقیقات این پرونده در مرحله دادسرا به نظر می رسد در نیمه اول و یا حداکثر تا پایان اسفند ماه برگزار شود.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفته گذشته خود در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که این پرونده به دادگاه کیفری شعبه 76 استان ارجاع شده است.

دکتر جمشیدی اضافه کرده بود : کیفرخواست این پرونده در 71 صفحه آماده شده و به دادگاه کیفری استان ارسال شده است و به زودی دادگاه این پرونده نیز برگزار می شود.