ادغام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ معایب و محاسن

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح نام چند شرکت به چشم می خورد که یکی از آنها شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران است. این شرکت به دلیل موقعیت ویژه ای که دارد آیا می تواند در صورت حذف و ادغام فعالیتهای گذشته خود را انجام دهد یا نه؟

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در این باره می گوید: «درست است که مصوبه شورای شهر پیرامون ادغام شرکتهای تابعه شهرداری تهران در مورد شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز باید اعمال شود اما تا کنون هیچ تصمیمی درباره این شرکت گرفته نشده است.»

وی با اشاره به پیشنهادات ارایه شده درباره این شرکت می افزاید: در حال حاضر سه پیشنهاد درباره شرکت کنترل کیفیت مطرح است. اول به همین شکل مانده و تغییر نکند، یا به عنوان یک واحد زیر مجموعه سازمان حمل و نقل و ترافیک فعالیت کرده و یا به صورت یک اداره کل در معاونت ترافیک شهرداری تهران وظایف خود را انجام دهد. البته معنای ادغام شدن این نیست که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وظایف خود را انجام نمی دهد بلکه این شرکت در هر عنوانی باید فعالیتهای خود را ادامه دهد.

یکی از مسایلی که عده ای از مخالفان ادغام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مطرح می کنند موضوع محدود شدن فعالیتهای این شرکت از نظر ارتباطات و تعاملات مستقیم با دیگر سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی است.

یکی از مسایلی که عده ای از مخالفان ادغام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مطرح می کنند موضوع محدود شدن فعالیتهای این شرکت از نظر ارتباطات و تعاملات مستقیم با دیگر سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی است

دکتر یوسف رشیدی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: این تصمیم شورای اسلامی شهر تهران است و برای ما که زیر مجموعه شهرداری و شورای شهر هستیم لازم الاجر ست. اما در بسیاری از کشورهای دنیا مانند فرانسه ( شهر پاریس) مراکزی وجود دارند که به صورت مستقل و بیطرفانه مطالبات مردم را دنبال می کنند.

این کارشناس محیط زیست و آلودگی هوا می افزاید: به نظر من تهران نیز به عنوان یک کلانشهر نیاز به سازمانی مستقل دارد که اطلاعات آلودگی هوا را بی طرفانه به مردم ارایه دهد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز به عنوان یک مرجع بی طرف و علمی معرفی شده است. از سوی دیگر، شهر تهران به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و آب و هوایی مطالعات مستقل در زمینه آلودگی هوا و صوتی می خواهد و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران این توانایی را دارد که به صورت مستقل و بی طرفانه این مطالعات را انجام دهد.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست نظری مخالف این موضوع دارد که با ادغام این شرکت، فعالیتهای آن نیز محدود می شود و در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح می کند: اگر بتوان با قدرت و درایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را ادغام کرد و سازمان ترافیک قدرتمند از آن پشتیبانی کند، بسیاری از کارهای سازمان ترافیک در شراکت با این شرکت که زیر مجموعه می شود حل می شود.

هادی حیدرزاده می افزاید: البته بیم آن می رود که کارهای این مجموعه تحت تاثیر مسایل ترافیک قرار گیرد. به همین دلیل در حال تعامل به حوزه معاونت و سازمان ترافیک هستیم تا فعالیتهای کنترل کیفیت هوای تهران محدود نشود.

یکی دیگر از مسایل قابل تامل در ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا پروژه هایی است که با ادغام این شرکت از اعتبار می افتد.

یوسف رشیدی در این باره می گوید: با ادغام شرکت و زیرمجموعه دولتی قرار گرفتن آن قراردادهایی که با بخشهای بین المللی منعقد شده مانند بانک جهانی از درجه اعتبار خارج شده و فسخ می شود زیرا لازمه قرارداد با این سازمانها و نهادهای بین المللی غیر دولتی بودن شرکتهاست.

در هر حال مصوبه شورای شهر درباره برخی شرکتها مانند پیک بادپا در حال اجراست. اما ظاهرا برای ادغام شرکتهایی مانند کنترل کیفیت هوا نیاز به کارشناسی بیشتر وتدابیر منطقی دارد که مطمئنا شورای شهر و شهرداری تهران تدبیری برای شرکتهای اینچنینی می اندیشند.