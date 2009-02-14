محمد میرکیانی درباره تولید برنامه "شب بخیر بچه‌ها" به خبرنگار مهر گفت: این برنامه به زودی حدود ساعت 21 به مدت 15 دقیقه روی آنتن شبکه دو می‌رود. در واقع قصد داریم قصه‌گویی را بین خانواده‌ها رواج دهیم، چرا که قصه‌گویی از کهن‌ترین و شرقی‌ترین ابزارهای تربیتی است. این برنامه پیام‌های اخلاقی، تربیتی و فرهنگی هم به خردسالان و کودکان ارائه می‌دهد.

وی در ادامه افزود: سابقه قصه‌گویی به روزگاران کهن می‌رسد و مردمی‌ترین هنر است و جایگاهی خوب میان مردم و فرهیختگان دارد. به همین دلیل برنامه "شب بخیر بچه‌ها" را تولید کرده‌ایم. خودم هم از علاقمندان هنر قصه‌گویی هستم و از سال 61 تا 72 نویسنده و سردبیر "قصه ظهر جمعه" رادیو بودم. چند دوره هم در کانون پرورش فکری قصه‌گویی تدریس کردم.

مدیر گروه کودک شبکه دو خاطرنشان ساخت: من طرح جشنواره قصه‌گویی را سال 75 به کانون ارائه دادم و فروردین 78 که به همراه جمعی از اهالی کانون خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان بر ترویج قصه‌گویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تاکید کردند.

برنامه "شب بخیر بچه‌ها" به نویسندگی مژگان شیخی، تهیه‌کنندگی اکرم محمدی و کارگردانی احمد علیپور تهیه می‌شود و سارا روستاپور، ملیکا زارعی و مریم وطن‌پور قصه‌گوهای این برنامه هستند.