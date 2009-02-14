21 هزار معلم پژوهنده در استان مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی شیری ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در ساری اجرای برنامه های ویژه برای شش انجمن فعال علمی و آموزشی معلمان در استان، برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت با میانگین بیش از 40 ساعت آموزش سالانه برای هر فرهنگی را از برنامه های این معاونت عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد : برگزاری دوره های آموزش مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات ICDL با تحت پوشش قرار دادن 16 هزار و 700 فرهنگی و ارائه بیش از 70 هزار گواهینامه مهارت در طول دوره آموزش، صدور گواهینامه آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت هر ساله افزون بر 250 هزار فقره ، صدور گواهینامه آموزش کاردانی و کارشناسی ضمن خدمت سالانه به تعداد سه هزار فقره، راه اندازی سایت رایانه آموزش مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات در 14 شهرستان از دیگر برنامه های این معاونت است.

وی به انتخاب 526 نفر از معلمان و مدیران نمونه استانی و تجلیل از آنان، انتخاب 33 نفر از تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت در هر سال به عنوان معلم، مدرس و پیشکسوت نمونه در ایام هفته معلم اشاره کرد و گفت: جذب و آموزش بیش از دو هزار سرباز معلم جهت اعزام به مناطق محروم و صعب العبور استان، مامور به تحصیل کردن سالانه بیش از چهار هزار نفر از فرهنگیان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از عملکرد این معاونت است.

شیری برگزاری 131 همایش پژوهشی طی سال های 57 تا 83، برگزاری 161 همایش پژوهشی طی سالهای 84 تا 87 ، ارائه 148 طرح پژوهشی از سال 57 تا 83 را مهم دانست.

وی افزود: ارائه 194 طرح پژوهشی از سال 83 تا 87 ، بهره مندی از 708 مقاله پژوهشی فرهنگیان طی سالهای 84 تا 87، انتشار 14 عنوان مقاله از سال 57 تا سال 83 ، انتشار 86 عنوان مقاله از سال 84 تا 87 و افزایش معلمان پژوهنده از شش هزار و 883 نفر در سال 83 به 21 هزار در سال 87 از دیگر موفقیتهای این معاونت است.