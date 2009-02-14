دولت آینده باید رشد اقتصادی را به بیش از 18 درصد برساند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در همایش "تطبیق لایحه بودجه سال 87، با سند چشم انداز و سیاست های کلان برنامه چهارم" با اشاره به لزوم تطبیق کامل بودجه سال آینده با اهداف سند چشم انداز گفت: اینکه گفته می شود اعداد و ارقام موجود در قانون برنامه چهارم غیر واقعی تنظیم شده است ، درست نیست، دلیل آن نیز این است که تورم از سال 81 تا سال 83 رو به نزول بوده است حتی در ابتدای سال 84 نرخ تورم به حدود 12 درصد رسید.

روحانی تصریح کرد: با تداوم برنامه چهارم ، ما در سال 84 در حال رسیدن به تورم تک رقمی بودیم ، ولی به دلیل سیاست های پولی که از سال 85 اعمال شد تورم افزایش یافت.

وی حجم کنونی نقدینگی در کشور را حدود 170 هزار میلیارد تومان خواند و گفت : اقدامات دولت غیر کارشناسی بوده و ما را از اهداف برنامه چهارم دور کرده است، به طوری که نمی توان حتی در کوتاه مدت به آن دسترسی پیدا کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: وقتی پول به جامعه تزریق می شود و سیاست های انبساطی اتخاذ می شود، پول نفت به "ریال" تبدیل شده و در جامعه پخش می شود که این برای اقتصاد کشور مضر است.

روحانی افزود: به دلیل سیاست های انبساطی و غیر کارشناسی دولت اکنون نرخ تورم به 26 درصد رسیده است که اگر بخواهیم سال آینده وضعیت موجود را جبران کنیم، باید تورم را به 1/2 درصد برسانیم تا توان اجرای اهداف برنامه چهارم را محقق کنیم در حالی که عملا این امکانپذیر نیست.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار پاسخگویی دولت نهم در خصوص آمارهای مربوط به اشتغال، تورم و سرمایه گذاری شد و گفت: معیارهای این کار مشخص است و این معیارهای کلی است که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ کرده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سند چشم انداز قابل تحقق بوده ولی متاسفانه در عمل به آن نرسیده ایم، گفت: ادامه این روند خطرناک است ، حتی با قیمت سرسام آور نفت نتوانستیم به رشد اقتصادی مطلوبی برسیم.

وی با دشوار توصیف کردن کار دولت آینده برای مهار تورم گفت: اگر دولت آینده بخواهد مشکلات را جبران کند باید رشد اقتصادی معادل 4/18 داشته باشد که عملا امکانپذیر نیست.

روحانی خاطر نشان کرد: راه مقابله با تورم استفاده از نظرات کارشناسی و سیاست های منطقی اقتصادی است.