به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مصطفی نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار است روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد روسیه به مسکو سفر کند.

دیدار و گفتگو با مقامات عالرتبه روسیه از جمله وزیر دفاع این کشور ازمهمترین برنامه های کاری وزیر دفاع کشورمان به روسیه است.

بازدید از مراکز نظامی این کشور و همچنین بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش مناسبات دوجانبه و پیگیری توافقات دفاعی میان دو کشور از برنامه های دیگر نجار در سفر به مسکو است .

در این سفر 3 روزه برخی از مقامات بلندپایه نظامی کشورمان نجار را همراهی می کنند.