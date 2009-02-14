زمان سفر تهران - مشهد هفت ساعت کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر حمید مرادی در نشست خبری این طرح، گفت: در دنیا بیش از یک میلیون خط راه آهن وجود دارد و بیشترین حجم جابه جایی بار و مسافر توسط راه آهن صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو با بیان اینکه در ایران تنها 9 هزار کیلومترخط آهن وجود دارد، اظهار داشت: 25 درصد از کل خطوط آهن دنیا به خطوط راه‌آهن برقی اختصاص دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه خطوط راه آهن موجب کاهش تلفات جاده ای می شود، تاکید کرد: به دلیل اینکه 92 درصد از جابه جایی مسافر در کشور ما از طریق جاده صورت می گیرد و حمل و نقل جاده ای مخاطرات زیادی به دنبال دارد، تلفات جاده ای در ایران به 27 هزار نفر در سال می رسد.

مرادی با بیان اینکه ضریب اطمینان قطار برقی تهران - مشهد 95/99 درصد است، تصریح کرد: به طور قطع با توجه به حجم بالای ترافیک مسیر تهران- مشهد، راه اندازی قطار برقی علاوه بر افزایش ظرفیت این خط از 13 به 50 میلیون نفر، تلفات جاده ای نیز کاهش مطلوبی خواهد داشت.

وی از صرفه جویی سالانه 210 میلیون لیتر گازوئیل با اجرایی شدن این طرح خبر داد و افزود: برقی کردن خط راه آهن تهران- مشهد سالانه بیش از 105 میلیون یورو صرفه جویی خواهد داشت.

مرادی، بومی سازی دانش خطوط راه آهن برقی را مهمترین ویژگی این پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: در مرحله اول این طرح از 60 درصد توان داخلی استفاده می شود و فناوری 40 درصد دیگر نیز به مرور به داخل انتقال داده خواهد شد.

به گفته وی ارزش کل این قرارداد 792 میلیون یورو است و این درحالی است که هزینه اجرای این طرح نسبت به طرحهای مشابه در کشورهای توسعه یافته 50 درصد کمتراست.

مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو در پایان تاکید کرد: استفاده از توان فنی و مهندسی داخل و بکارگیری طرفیتهای موجود خط راه آهن کشور، مهمترین دلایل کاهش هزینه اجرای این طرح است و این پروژه به طور مستقیم برای 800 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

ساخت لوکوموتیو با استانداردهای روز دنیا

همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت واگن پارس نیز افزود: برای راه آهن برقی تهران- مشهد 50 لکوموتیو مسافری و 20 لکوموتیو باری درنظر گرفته شده است که تمام این لکوموتیوها و واگنهای مورد نظر در کشور طراحی و ساخته خواهد شد.

غلامرضا رزازی با تاکید بر اینکه این لکوموتیوها براساس آخرین فناوری روز ساخته می شوند، افزود: در مرحله اول 45 درصد مراحل ساخت لکوموتیو مسافری و 47 درصد مراحل ساخت لکوموتیوهای باری توسط متخصصان داخلی انجام می شود و کار انتقال تکنولوژی مورد نیاز از کشورهای اروپایی طی مراحل بعدی به سرعت صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 750 دستگاه ازاین لکوموتیوها هم اکنون در15 کشور جهان از قبیل فرانسه، اسپانیا و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: قدرت لکوموتیوهای مسافری شش هزار کیلووات و قدرت لکوموتیوهای باری 9 هزار کیلو وات است.

وی درخاتمه میزان سرعت لکوموتیوهای مسافری را 20 کیلومتر درساعت عنوان کرد و اظهار داشت: سرعت تمام لکوموتیوهای باری در دنیا در حدود 120 کیلومتر درساعت طراحی می شوند که این امر در ساخت این لکوموتیوها نیز رعایت شده است.

برنامه ریزی برای توسعه خطوط راه آهن برقی

اکبر سهیلی رئیس هیئت مدیره شرکت پرسان نیز ادامه داد: استفاده گسترده از قطارهای برقی حدود 125 سال پیش آغاز شده است، درحالیکه در ایران تنها یک خط آهن برقی اکنون به طول 148 کیلومتر در مسیر تبریز- جلفا وجود دارد.

به گفته سهیلی، گسترش قطارهای برقی علاوه بر افزایش سهم ریلی کشور از جابه جایی مسافر با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور، بخشی از خلاء ناوگان هواپیمایی را با توجه به اعمال تحریمهای مختلف برطرف خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به منحنی پیک مصرف برق در کشور شبکه سراسری بین هشت تا 10 ساعت در شبانه روز مازاد تولید دارد که با اجرای این طرح می توان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.

وی کاهش آلودگی های صوتی و هوا، کاهش خسارات ناشی از تصادفات و زمان سفر های برون شهری و صرفه جویی در مصرف انرژی را از مهمترین مزایای اجرای پروژه ملی برقی کردن خط آهن تهران- مشهد عنوان کرد و افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه ظرف مدت 36 ماه به پایان خواهد رسید.

سهیلی درخاتمه تاکید کرد: این قطارها فاصله تهران تا مشهد را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت ظرف پنج ساعت طی خواهد کرد که البته این سرعت در مراحل بعدی به 250 تا 300 قابل افزایش است.