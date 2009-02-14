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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

حکم قضایی پر شدن 95 چاه غیرمجاز آب در شرق گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس امور منابع آب گنبد و مینودشت گفت: طی 10 ماهه اول سالجاری 95 حکم قضایی برای پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز در شرق گلستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد تیموری عصر شنبه در نشست گروه بازرسی لین شرکت افزود: همچنین در این مدت از حفر پنج حلقه چاه غیرمجاز جلوگیری شده  و 422 نفر روز گشت و بازرسی از منابع آبی این منطقه انجام شد.
 
وی اظهار داشت: انسداد 11 حلقه چاه غیرمجاز، صدور 120 اخطاریه، معرفی 20 نفر از مالکین چاه غیرمجاز به دادگاه و بازدید از عملیات حفاری 48 حلقه چاه از فعالیت‌های امور منابع آب گنبد و مینودشت در 10 ماهه اول سال جاری است.

تیموری از نصب 58 کنتور بر روی چاه های مجاز در مدت مذکور خبر داد و خاطرنشان کرد: بازدید از منصوبات 90 حلقه چاه، آمار بردراری از 838 حلقه چاه مجاز، شناسایی 28حلقه چاه دارای اضافه برداشت، کنترل میزان آبدهی 61 چاه از دیگر اقدامات انجام شده در 10 ماهه نخست سال جاری است.

رئیس امور منابع آب گنبد و مینودشت گفت: همچنین در این مدت680 مورد مراجعه به دادگاه، رسیدگی به 38 مورد شکایات، 75 مورد صورتجلسه استقرار دستگاه حفاری و 305 مورد مکاتبات متفرقه از دیگر فعالیتهای انجام شد.

دو گروه گشت و بازرسی در شهرستانهای گنبدکاووس و مینودشت مشغول به فعالیت هستند. 

کد مطلب 834346

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