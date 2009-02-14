تداوم همکاری میثاقیان با استقلال اهواز / قرارداد علی انصاریان فسخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک شب گذشته بین شهرام شفیع زاده و اکبر میثاقیان، مدیر عامل و سرمربی باشگاه استقلال اهواز، حاضرین به بحث و بررسی در مورد نتایج اخیر این تیم پرداختند.

همچنین درحالی که پس از حضور نیافتن میثاقیان در تمرین روز گذشته استقلال اهواز گمانه زنی هایی مبنی بر جدایی وی از این تیم مطرح شده بود، مقرر شد این مربی همکاری خود را با تیم فوتبال استقلال اهواز ادامه دهد.

از سوی دیگر شب گذشته شهرام شفیع زاده با درخواست علی انصاریان برای جدایی این بازیکن از باشگاه استقلال اهواز موافقت کرد و وی طی امروز و فردا پس از فسخ قرارداد با این باشگاه و تسویه حساب مالی، بصورت رسمی از این تیم جدا می شود. دلیل این جدایی مشکل بیماری پدر علی انصاریان و حضور دائم وی در تهران اعلام شده است.

ضمن اینکه شهرام شفیع زاده به 7 بازیکن این تیم به علت عملکرد خوب در دربی اهواز پاداش داد. رضا جلالی ثابت، حسین ماهینی، عبدالله توحیدی مهر، مهدی رضایی، محمد آقامحمدی، مهدی دغاغله و احمد بوعذار بازیکنانی بودند که روزگذشته مبلغ 150 هزارتومان پاداش دریافت کردند.

دربی شهر اهواز روزپنجشنبه هفته گذشته در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد که طی آن تیم فولاد با یک گل برابر استقلال اهواز به پیروزی دست یافت.