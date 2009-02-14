سکولارهای به ظاهر روشنفکر به دنبال اجرای روشهای رضاخانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده استان کرمان در مجلس خبرگان ظهر امروز در سومین همایش عاشورا پژوهشی در خانه شهر کرمان اظهار داشت: نهضت عاشورایی به عنوان روش کاربردی ائمه در طول تاریخ و در سخت ترین شرایط پیگیری شد و به اوج خود رسید که در برگیرنده درسها و فرصتهای فراوانی برای شیعیان است.

وی تصریح کرد: نهضت عاشورا به عنوان یک فرصت بزرگ برای شیعه مطرح است که یکی از مهمترین این فرصتها تبیین عینیت دین و سیاست است.

حجت الاسلام خاتمی عنوان کرد: پس از فوت پیامبر اسلام (ص) با کنار گذاشتن امیرالمومنین(ع) دین از سیاست جدا شد و همین مسئله سبب به وجود آمدن مصیبتهای فراوانی برای مسلمانان در دنیا شد که متاسفانه برخی از به ظاهر روشنفکران سکولار نیز از این روش حمایت می کنند.

وی افزود: برخی روشنفکران منحرف که در راه سکولاریزم حرکت می کنند، سعی دارند در کشور روشهای رضاخانی جدایی دین از سیاست را احیاء کنند و این افراد به شدت از جانب غرب نیز حمایت می شوند.

امام جمعه موقت تهران افزود: هم اکنون در کشور ما دو جریان در پی اجرای این روش در کشور هستند و از جانب غرب نیز حمایت می شوند اما این به ظاهر روشنفکران باید بدانند که جنایاتی که اسرائیل غاصب در طول 22 روز در غره انجام داد نتیجه جدایی دین از سیاست بود به طوری که یک عده صهیونیست در قلب کشورهای اسلامی دست به جنایت برعلیه مسلمانان زدند و هیچ کدام از کشورهای مسلمان عرب به صورت جدی از مسلمانان غزه دفاع نکردند.

وی گفت: امروز نیز شاهد هستیم در حالیکه با سیاستهای صلح طلبانه هسته ای ایران مخالفت می شود اما همین رژیم غاصب و خطرناک که زنان و کودکان را در طول این جنگ غیر انسانی به خاک و خون کشید، 200 کلاهک هسته ای در اختیار دارد.

امام جمعه موقت گفت: مسلمانان باید بدانند که همیشه باید دین به سیاست خط بدهد که این روش مطابق سیاست علوی است و در صورتیکه سیاست به دین خط بدهد در نهایت به سیاست اموی خواهیم رسید.

وی با اشاره به لزوم استفاده از فرصتهای به وجود آمده گفت: برخی از افراد نمی توانند از فرصتهای موجود استفاده کنند و بر عکس به فرصت سوزی می پردازند که نمونه آن استفاده از خرافات در عزاداریها و اشاعه مطالب بی اساس است که در نهایت به مکتب عاشورا ضربه می زند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: برخی از افراد نیز سعی می کنند که در زمان بروز فرصتها از موقعیت به وجود آمده در جهت اهداف خود استفاده کنند و در واقع با فرصت طلبی به اهداف خود برسند که نمونه آن را در انقلاب مشروطیت به وضوح دیدیم.

وی یادآور شد: استاد مطهری در زمینه این افراد می گوید "فرصت طلب ها تمام انقلاب ها را تهدید می کنند".