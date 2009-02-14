جلسه با احمدی نژاد و طرح دغدغه های اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در جمع دبیران استانها و شهرستانهای حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اگر اهل ایمان برای رسیدن به هدف به صورت فردی و متفرق عمل کنند به نتیجه نمیرسند بر این اساس باید به صورت تشکیلاتی و جمعی عمل کنند.
وی خبر داد: جبهه متحد اصولگرایان جلسهای را با احمدینژاد برگزار خواهد کرد تا دغدغه اصولگرایان را منتقل کند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر ضرورت وحدت میان اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بیان داشت: استنباط بنده از ملاقات هایی که اخیرا با مقام معظم رهبری انجام دادهایم این است که ایشان حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم را خواستار هستند و برداشت من این است که رئیس جمهور آینده باید رایاش از روسای جمهور قبلی بیشتر باشد.
عسگراولادی ادامه داد:بر این اساس هر کس میخواهد از رئیس جمهور فعلی و دولت انتقاد کند باید این انتقاد صمیمانه و به دور از تخریب مطرح شود.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: اقتدار بیشتر دولت دهم نسبت به دولت فعلی از دیگر دغدغهها است.
استفاده از موقعیت موتلفه برای وحدت اصولگرایان
محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در این اجلاس اظهار داشت: خط اصلی حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری دهم این است که یک نفر اصولگرا رئیس جمهور شود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر ضرورت وحدت میان نیروهای اصولگرا گفت: تعدد نامزدها موجب شکستن رای میشود و به همین دلیل تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا اصولگرایان با یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کنند.
حبیبی ادامه داد: عدهای فکر میکنند دوم خرداد تمام شده و میتوان با چند نامزد اصولگرا وارد صحنه انتخابات شد که این یک تفکر غلط است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اگر فرض کنیم دوم خردادیها با یک نامزد واحد در انتخابات شرکت کنند در این صورت تعدد نامزدهای اصولگرا منجر به پیروزی دوم خرداد می شود.
حبیبی با بیان اینکه انکار ضرورت وحدت ناپختگی سیاسی است بیان داشت: سرنوشت تمام گروهها، احزاب و شخصیتهای اصولگرا به هم گره خورده است وبه همین دلیل برای موفقیت در انتخابات نباید سهمخواهی کنیم.
وی اظهار داشت: دغدغه حزب موتلفه اسلامی ، پیروزی اصولگرایان است و به همین دلیل از موقعیت خود برای وحدت اصولگرایان استفاده میکنیم.
لزوم وحدت و همدلی اصولگرایان و روحانیت
اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی هم در این اجلاس گفت: اگر حزب و تشکیلاتی میخواهد موثر باشد باید مصمم، قوی و با برنامه کار کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص عملکرد مجلس هشتم بیان داشت: مجلس هشتم مجلس همدل و مقتدر است که به دور از اصطکاکهای سیاسی به دنبال حل مسایل کشور و مطالبات مردم است.
وی افزود: ما به دنبال وحدت حداکثری میان جریانهای اصولگرا هستیم که در این راستا مذاکراتی را نیز با آقای احمدینژاد که جدیترین نامزد اصولگرا هستند، انجام خواهیم داد.
وی همچنین اظهار داشت: اصلاح طلبان و دوم خردادیها همواره نشان دادهاند به دنبال بازی سیاسی هستند و به همین جهت است که نام میرحسین موسوی را مطرح می کنند تا بتوانند از رای وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم استفاده کنند.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم بسیار مهم است و به همین دلیل وحدت اصولگرایان باید بیشتر از انتخاباتهای گذشته و بهتر از همیشه باشد.
بادامچیان در پایان افزود: در حال مذاکره و رایزنی با سایر گروهها و احزاب اصولگرا هستیم و در این زمینه با همراهی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حرکت جمعی منسجم برای مصلحت نظام انجام دهیم.
نظر شما