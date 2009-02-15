مسیر امامزاده حسن و کاروانسرای شاه عباسی منطقه ویژه گردشگری می شود

مسئول امور پژوهشی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی استان تهران، شهرداری و شورای شهر کرج به تصویب رسیده است.

علیرضا دهقان مهرجردی افزود: این طرح در محدوده آثار و بناهای تاریخی و مذهبی کرج از جمله کاروانسرای شاه عباسی، حمام مصباح، امامزاده حسن، کاخ سلیمانیه و مجموعه دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسیر این خیابان سنگفرش ویژه ای خواهد شد و اکنون مسئله عبور و مرور خودروها و ترافیک در این منطقه توسط سازمان های مدیریتی شهرستان کرج در دست بررسی است .

وی تاکید کرد: با ایجاد این مسیر، حرکت خودروها در آن ممنوع شده و تمام مسیر شامل یک پیاده روی سنگفرش شده برای استفاده زائران، گردشگران و مردم خواهد بود.

مهرجردی یادآور شد: کلیات طرح ایجاد مسیر تاریخی کرج به تصویب رسیده و در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

شهرستان کرج دارای یکصد اثر، بنا و محوطه باستانی است که حدود نیمی از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .