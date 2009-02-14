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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

نوروزی به مهر خبر داد :

هافبک برزیلی استقلال سه هفته از حضور در میادین فوتبال محروم شد

هافبک برزیلی استقلال سه هفته از حضور در میادین فوتبال محروم شد

فابیو جانواریو، هافبک تیم فوتبال استقلال تهران به علت آسیب دیدگی از ناحیه پای راست حداقل تا سه هفته نمی تواند آبی پوشان را در مسابقات پیش رو همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن برزیلی که در نیمه دوم دیدار روز گذشته استقلال مقابل پرسپولیس از ناحیه پای راست دچار آسیب دیدگی شده بود، تا سه هفته نمی تواند در تمرینات و دیدارهای آبی پوشان حضور یابد.

امین نوروزی، فیزیوتراپ تیم فوتبال استقلال تهران با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: طی این مدت تلاش می کنیم با فیزیوتراپی و تمرین اختصاصی جانواریو را آماده حضور در میدان کنیم تا در بازگشت دوباره به ترکیب تیم دچار مشکل نشود.

در حال حاضر تیم فوتبال استقلال تهران هاشم بیک زاده را نیز به علت آسیب دیدگی به همراه ندارد.

کد مطلب 834370

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