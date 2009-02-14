هافبک برزیلی استقلال سه هفته از حضور در میادین فوتبال محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن برزیلی که در نیمه دوم دیدار روز گذشته استقلال مقابل پرسپولیس از ناحیه پای راست دچار آسیب دیدگی شده بود، تا سه هفته نمی تواند در تمرینات و دیدارهای آبی پوشان حضور یابد.

امین نوروزی، فیزیوتراپ تیم فوتبال استقلال تهران با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: طی این مدت تلاش می کنیم با فیزیوتراپی و تمرین اختصاصی جانواریو را آماده حضور در میدان کنیم تا در بازگشت دوباره به ترکیب تیم دچار مشکل نشود.

در حال حاضر تیم فوتبال استقلال تهران هاشم بیک زاده را نیز به علت آسیب دیدگی به همراه ندارد.