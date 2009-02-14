به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد صدیقی در نشست خبری امروز اداره راه کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: پروژه های راه در دست اجرا در غرب استان تهران، پروژه های مهمی هستند که از میان آنها می توان به پروژه اتصال طالقان به کردان اشاره کرد.

وی ادامه داد: این پروژه 31 کیلومتر طول دارد و در مورد اجرای بخشی از آن حدود 32 میلیارد تومان قرارداد بسته شده است.

این مسئول افزود: در وسط پروژه نیز تونلی وجود دارد که هنوز قرارداد آن بسته نشده و به پیمانکار واگذار نشده است.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران از محور چیتگر به شهریار نیز به عنوان یک محور مهم یاد کرد و بیان داشت: در محور چیتگر به شهریار، چهار پل بزرگ با اعتبار 12 میلیارد تومان در حال ساخت است که در صورت اتمام این پلها وضعیت تردد در این محور بسیار مطلوبتر خواهد شد.

صدیقی در خصوص محور گچسر به قله دیزین نیز گفت: این محور به طول 22 کیلومتر بهسازی و آسفالت شده و برای آن سه میلیارد تومان هزینه شده است.

جاده چالوس پرمخاطره نیست

مدیرکل راه و ترابری استان تهران در پاسخ به سئوالی در خصوص پرخطر بودن جاده چالوس اظهار داشت: جاده چالوس به خودی خود جاده پرخطری نیست و اگر هم خطری ایجاد می شود به دلیل بی احتیاطی رانندگان در حین رانندگی است.

صدیقی ادامه داد: البته گاهی اوقات در جاده چالوس کوه ریزش می کند که این امر در مورد جاده های کوهستانی امری طبیعی است.

وی افزود: ریزش هر از گاهی کوه در جاده چالوس، دلیلی بر ناامن بودن این جاده نیست و ناشی از تغییر دادن شکل طبیعت کوه به دست انسان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با این وجود باید بکوشیم که تا حد ممکن، خطرهای ناشی از ریزش کوه در جاده چالوس کاهش یابد و دیگر شاهد مرگهای ناشی از این مسئله نباشیم.