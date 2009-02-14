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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

نفرات برتر اولین جشنواره سراسری تئاتر دینی کرمانشاه معرفی شدند

نفرات برتر اولین جشنواره سراسری تئاتر دینی کرمانشاه معرفی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره سراسری تئاتر دینی استان کرمانشاه بعداز ظهر شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

ه گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این جشنواره هفت گروه نمایش، یک گروه خیابانی و یک گروه به صورت مهمان حضور داشتند که به مدت سه روز و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به اجرای اثر پرداختند.

 

در مراسم اختتامیه این جشنواره هیئت داوران متشکل از صادق هاتفی، علیرضا حنیفی و کوروش زارعی با قرائت بیانیه و معرفی نفرات برتر در هر بخش به کار خود پایان داد.

 

بر اساس اعلام هیئت داوران، زهرا ایوانی در بخش طراحی صحنه، فاطمه کشازرع  در بخش طراحی لباس و مهدی غلامی در بخش موسیقی عنوان برتر را بدست آوردند.

 

در بخش بهترین بازیگر زن نیز ندا صادقیان، ستاره شاه کرمی و ندا قاسمی به ترتیب بعنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

 

همچنین صادق کریمی به عنوان بازیگر مرد، مسلم مرادی و گودرز صادقی به طور مشترک به عنوان بازیگر دوم مرد و محمد کیانیان مقام سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

 

در بخش کارگردانی مرتضی اسدی مرام نفر دوم و سعید نوروزی و علی حیاتی به طور مشترک به عنوان نفرات سوم مشخص شدند و آرش منصوری و مهرداد حیدری نیز به ترتیب نفرات دوم و سوم بخش نویسندگی را به خود اختصاص دادند.

 

در مراسم پایانی این جشنواره از استاد صادق هاتفی پیشکسوت عرصه تئاتر و نمایش به پاس40 سال تلاش در این عرصه تجلیل بعمل آمد.

 

اولین جشنواره سراسری تئاتر دینی استان کرمانشاه که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان و از 23 بهمن بمدت سه روز در محل تالار غدیر کرمانشاه برگزار شد، بعد از ظهر امروز با معرفی نفرات برتر و اهداء جوایز به کار خود پایان داد.

کد مطلب 834391

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