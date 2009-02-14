کتابخانه مرکزی اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل ، طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استاندار اردبیل و جمعی از مدیران استان کتابخانه مرکزی اردبیل بعدازظهر امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

این کتابخانه در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع و با ظرفیت یک میلیون جلد کتاب احداث شده و ساخت آن بیش از 10 سال طول کشیده است.

ساختمان مرکزی و اداری ، آمفی تئاتر، سایت مرکزی ، سالن اینترنت، سالن بزرگ کتابخانه، چندین سالن قرائت خانه، سالن های چند منظوره و ... از جمله بخش های مختلف این کتابخانه به شمار می رود.

همچنین مخازن غنی از کتابهای مرجع برای تحقیق و پژوهش و مطالعه اندیشمندان و محققان و بخصوص محققان دینی از جمله ویژگی های این کتابخانه عنوان شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طی سخنانی در این مراسم کتابخانه مرکزی اردبیل را جزو کتابخانه های برتر و استاندارد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این کتابخانه از نظر معماری، ساخت ، تجهیز و امکانات موجود جزو 8 کتابخانه برتر کشور می باشد.

عظیم ابراهیم پور با بیان اینکه عملیات اجرایی این کتابخانه از مهرماه سال77 آغاز شده بود افزود: ساخت این کتابخانه در طی 10 سال گذشته با موانع و مشکلاتی مواجه بوده که با رفع آن امروز شاهد افتتاح و بهره برداری آن می باشیم.

وی با بیان اینکه 65 درصد از عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی اردبیل در دولت نهم صورت گرفته است، ابراز داشت : تا قبل از دولت نهم و در طی 7 سال از آغاز عملیات اجرایی آن، این کتابخانه تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ابراهیم پور یادور شد: کتابخانه مرکزی اردبیل با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال و در طی 10 سال و 5 ماه آماده بهره برداری شده که امیدواریم مورد توجه علاقه مندان به فرهنگ و هنر استان قرار گیرد.

وی در پایان تعداد کتابخانه های عمومی استان را 53 کتابخانه عنوان کرد و متذکر شد: از مجموع کتابخانه 12 مورد در مناطق روستایی و 41 کتابخانه نیز در سطح استان فعالیت می کنند.