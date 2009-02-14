منتظر یک گام واقعی از سوی آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان سفیر ایران در بحرین در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان گلف دیلی نیوز اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار گفتگو به عنوان ابزار صحیح حل اختلافات بوده و از اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا درباره مذاکره استقبال کرده است.

سفیر ایران در این گفتگو ادعاهای برخی از رهبران جهان مبنی بر ارتباط پیشرفت تهران در زمینه فناوری ماهواره با کلاهک های هسته ای را تکذیب و بی پایه و اساس قلمداد کرد.



حسین امیرعبداللهیان گفت : ایران همزمان با گرامیداشت سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین ماهواره تحقیقاتی ساخت داخل خود را به فضا پرتاب کرد و سایر ادعاهای مطروحه در این زمینه صحت ندارد.



سفیر ایران با اعلام اینکه ماهواره مخابراتی امید، توسط ماهواره بر سفیر 2 به فضا پرتاب شد، افزود: ماهواره امید، یک ماهواره تحقیقاتی است که فقط برای اهداف علمی بکه ار گرفته خواهد شد. رصد فعالیتهای این ماهواره از طریق اینترنت برای همه امکانپذیر است و می توانند فعالیتهای آن را رصد کنند.



وی گفت :همانطور که قبلا هم گفته ایم، دستاوردها و تجارب جمهوری اسلامی ایران به همه ملتها به ویژه همسایگان ایران تعلق دارد.



امیرعبداللهیان با اشاره به مواضع دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت : تا زمانی که احترام متقابل وجود داشته باشد، دولت ایران به مذاکره توجه خواهد کرد.



وی افزود:جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار گفتگو به عنوان ابزار صحیح حل اختلافات بوده و از اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص مذاکره استقبال کرده استپ.



امیرعبداللهیان گفت : لازم است اشاره کنم اوباما طی مبارزات انتخاباتی خود، اظهاراتی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشته اند. انجام مذاکره با ایران قبلا هم توسط گروه بیکر- همیلتون پیشنهاد شده و این موضوع جدیدی نبوده است. آنچه که آمریکا باید انجام دهد این است که در این رابطه رفتار عملی از خود نشان دهند. جمهوری اسلامی ایران به رفتار آمریکا نگاه می کند و منتظر یک گام واقعی از سوی آنهاست که نشان دهد آنها به دنبال حل مشکلات هستند نه بحران سازی در منطقه.

وی درباره منطقه و نیز روابط ایران و بحرین اظهار داشت : سیاست ثابت ایران تحکیم و تقویت روابط خود با همسایگان است و در این راستا از روابط قوی با بحرین برخوردار است. دو کشور نشان داده اند که خواهان توسعه روابط هستند و به همین جهت توافق کردند که سطح همکاریهای دوکشور را به کمیسیون عالی مشترک همکاریهای دو جانبه، به ریاست وزرای خارجه ارتقاء دهند. روابط تجاری با بحرین یکی از مواردی است که دو کشور به طور جدی خواهان توسعه آن هستند. در دو سال گذشته ما شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری با بحرین بوده ایم. در شش ماه گذشته و به ویژه بعد از سفر هیئتی از اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به بحرین، حجم تبادل تجاری بین دو کشور 30 درصد افزایش داشته است. حجم تبادل تجاری بین دو کشور در حال حاضر بیش از 200 میلیون دلاراست که امیدواریم با صادرات گاز به بحرین همچنان شاهد روند رو به رشد تبادل تجاری فیمابین باشیم. جمهوری اسلامی ایران از تواناییها وتوانمندیهای لازم برای این کار برخوردار است. وزارت نفت ایران برای انتقال گاز در داخل کشور، در مدت 90 روز موفق به ایجاد خط لوله ای به طول 150 کیلومتر شده است که رکوردی در این صنعت به شمار می رود.



عبداللهیان تصریح کرد: قرار است پروازها بین دو کشور افزایش یابد و در این رابطه شرکتهای هواپیمایی بحرینی و شرکت هواپیمایی ایران ایر در حال انجام اقدامات لازم هستند و بحرین نقطه ترانزیت بسیاری از مسافرین ایرانی برای سفر به آسیا و اروپا خواهد شد. در همین زمینه، شرکت هواپیمایی گلف ایر در نظر دارد پروازهایی را به مقاصد اصفهان و جزیره کیش در آینده نزدیک برقرار نماید.