آموزش و پرورش در فرهنگ سازی تنها مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی عصر امروز در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش کرمان اظهار داشت: آموزش پرورش یکی از موثر ترین سازمانها در کشور در بخش فرهنگ سازی است که متاسفانه در این مقوله تنها مانده است.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر اکثر وزرای آموزش و پرورش استیضاح شده اند و این آمار جالبی نیست اما به یک معنا حساسیت کشور نسبت به آموزش و پرورش را نشان می دهد و به معنی دیگر کار خود را گردن دیگران انداختن است.

وی گفت: اگر وزیری رای آورد به این معنا نیست که تمام کارها بر عهده اوست بلکه باید برنامه را ایجاد کنیم و بستر مناسب برای انجام برنامه ها نیز فراهم شود تا توانایی های مدیر نیز عملی شود.

وی عنوان کرد: برخی فکر می کنند اختصاص اعتبار به آموزش و پرورش هزینه است در حالیکه چنین نیست و این اعتبارات بهترین سرمایه گذاری در جهت پرورش نیروی انسانی و سرمایه گذاری دراز مدت در جهت پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه است.

فتح الهی خاطر نشان کرد: انقلاب فرهنگی در کشور به زمان زیادی احتیاج دارد و برنامه های فرهنگی به تدریج درجامعه ریشه می دواند و درنهایت بهترین اثر را در پیشرفت کشور دارد و بهتر است با توجه به اهمیت فرهنگ، مسئولان کشور برای همیشه مشکلات موجود در دستگاههای فرهنگی از جمله کمبود اعتبار را حل کنند زیرا با توجه به پیشینه و مذهب غنی ایرانیان باید بهترین مدل های فرهنگی و بخصوص فرهنگ دینی را به جامعه ارائه شود.

وی گفت: باید در روشهای خود بازنگری کنیم زیرا امروز کشورهایی که در فرهنگ خود پویایی ندارند قدرت مقابله با تهاجم های فرهنگی را هم ندارند.

وی با اشاره به وجود افراد تحصیل کرده و مدیران ارشد در بین فرهنگیان گفت: باید با شناسایی افراد تاثیر گذار در بین فرهنگیان گام عملی درجهت ارتقاء فرهنگ سازی درجامعه برداشته شود.

وی گفت: تلقی انسان در عصر جدید از علم اندوزی خود یک چالش جدی است

فتح الهی با اشاره به اهمیت علوم انسانی در دنیای امروز افزود: متاسفانه در نظام آموزش و پرورش افرادی که نمی توانند نمرات خوبی برای راهیابی به رشته های تجربی و ریاضی بیاورند در نهایت به رشته علوم انسانی سوق پیدا می کنند در حالیکه اهمیت دادن به همین رشته علوم انسانی به خصوص در زمینه مدیریت سبب شده است کشورهای مختلف با تکیه بر همین استعدادهای انسانی و درواقع مهندسی انسانی به جایگاه رفیع در دنیا دست یابند.