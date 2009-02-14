تهران فاتح رقابت های وزنه برداری معلولین کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 150 ورزشکار و24 استان به مدت 3 روز در شهر قم در جریان بود در بخش تیمی، وزنه برداران جانباز و معلول تهرانی با کسب 100امتیاز به مقام نخست دست پیدا کردند و تیم های کرج با کسب 59 امتیاز و مازندران با به دست آوردن 53 امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.
نتایج این رقابت ها در بخش انفرادی و در 5 وزن به شرح زیر است:
* 75 کیلو گرم
1- نادر زرگانی از خوزستان
2- حامد صلحی از تهران
3- مجید فرزین از اردبیل
*5/82 کیلو گرم
1- حبیب اله موسوی از تهران
2- الله بخش اکبری از کرمانشاه
3- غلام رضا هادوی از تهران
* 90 کیلو گرم
1- فردین احمدی از تهران
2- حسن سماعی از آذربا یجان شرقی
3- کرم علی زارعی از فارس
*100 کیلو گرم
1- محمد رضاییان از فارس
2- امر الله دهقان از فارس
3- علی صادق زاده از تهران
* +100 کیلو گرم
1- منصور پور میرزایی از کرمان
2- مهدی صفر زاده از اردبیل
3- سیامند رحمان از آذربایجان غربی
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