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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

تهران فاتح رقابت های وزنه برداری معلولین کشور شد

تهران فاتح رقابت های وزنه برداری معلولین کشور شد

نوزدهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری وزنه برداری جانبازان و معلولان با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 150 ورزشکار و24 استان به مدت 3 روز در شهر قم در جریان بود در بخش تیمی، وزنه برداران جانباز و معلول تهرانی با کسب 100امتیاز به مقام نخست دست پیدا کردند و تیم های کرج با کسب 59 امتیاز و مازندران با به دست آوردن 53 امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج این رقابت ها در بخش انفرادی و در 5 وزن به شرح زیر است:

* 75 کیلو گرم 
1- نادر زرگانی از خوزستان
2- حامد صلحی از تهران 
3- مجید فرزین از اردبیل

*5/82 کیلو گرم         
1- حبیب اله موسوی از تهران                
2- الله بخش اکبری از کرمانشاه             
3- غلام رضا هادوی از تهران

* 90 کیلو گرم
1- فردین احمدی از تهران                    
2- حسن سماعی از آذربا یجان شرقی
3- کرم علی زارعی از  فارس                    

*100 کیلو گرم 
1- محمد رضاییان  از فارس
2- امر الله دهقان از فارس               
3- علی صادق زاده از تهران               

* +100 کیلو گرم 
1- منصور پور میرزایی از کرمان              
2- مهدی صفر زاده از  اردبیل
3- سیامند رحمان از آذربایجان غربی  

کد مطلب 834404

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