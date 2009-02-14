تهران فاتح رقابت های وزنه برداری معلولین کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 150 ورزشکار و24 استان به مدت 3 روز در شهر قم در جریان بود در بخش تیمی، وزنه برداران جانباز و معلول تهرانی با کسب 100امتیاز به مقام نخست دست پیدا کردند و تیم های کرج با کسب 59 امتیاز و مازندران با به دست آوردن 53 امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج این رقابت ها در بخش انفرادی و در 5 وزن به شرح زیر است:

* 75 کیلو گرم

1- نادر زرگانی از خوزستان

2- حامد صلحی از تهران

3- مجید فرزین از اردبیل

*5/82 کیلو گرم

1- حبیب اله موسوی از تهران

2- الله بخش اکبری از کرمانشاه

3- غلام رضا هادوی از تهران

* 90 کیلو گرم

1- فردین احمدی از تهران

2- حسن سماعی از آذربا یجان شرقی

3- کرم علی زارعی از فارس

*100 کیلو گرم

1- محمد رضاییان از فارس

2- امر الله دهقان از فارس

3- علی صادق زاده از تهران

* +100 کیلو گرم

1- منصور پور میرزایی از کرمان

2- مهدی صفر زاده از اردبیل

3- سیامند رحمان از آذربایجان غربی