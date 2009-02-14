هیئت رئیسه مجلس فلسطین از لاریجانی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه با امضای قائم مقام رئیس مجلس قانونگذاری آمده است: هیئت رئیسه مجلس قانونگذاری فلسطین ضمن تقدیم بهترین درودها، نقش ارزشمند جنابعالی را در اجرای اصول و مقررات وظیفه صحیح پارلمانی با تکیه بر اصل شورا ارج می نهد و همچنین سپاس و ستایش خود را از مواضع شجاعانه و بی باکانه جنابعالی نسبت به قضیه فلسطین بویژه غزه، ابراز می داریم.

در ادامه می خوانیم : آنچه که در نوار غزه در خلال جنگ صهیونیستی گذشت نشان از خلق حماسه قهرمانی و فدا شدن در راه شرف و سرزمین است که البته مواضع گرانقدر جنابعالی بویژه در خصوص بازسازی ویرانه های پس از جنگ که انسان و درخت و سنگ در امان نماند بر پایداری فلسطینیان افزود.

در این نامه همچنین از موضع لاریجانی در خصوص بازسازی مجلس قانونگذاری فلسطین که اشغالگران صهیونیست در خلال جنگ آن را منهدم نمودند سپاسگزاری شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این از آمادگی مجلس برای بازسازی مجلس فلسطین خبر داده بود.